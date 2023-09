Terzo successo consecutivo per il Santa Marinella di Emiliano Cafarelli che, nell'amichevole giocata domenica sul campo dell'Allumiere contro l'Atletico Monterano (squadra di Prima Categoria), si sono imposti per 4 a 0.

I rossoblu hanno messo in mostra un'ottima impostazione di gioco, che il tecnico tirrenico sta cercando di imporre ai suoi ragazzi sin dall'inizio della preparazione.

Ad andare in gol sono stati Peppe Tabarini che ha messo a segno una doppietta, poi Catracchia e Gallitano. I ragazzi di Fabrizio Morelli, alla loro prima uscita dall'inizio della preparazione, hanno sofferto la predisposizione tattica degli avversari, ma hanno fatto vedere ottime cose, che sicuramente saranno importanti nel loro campionato.

Dunque, i pupilli del presidente Sanfilippo, hanno ancora una volta trovato la giusta impostazione tattica, soddisfacendo in pieno le aspettative del loro allenatore che sin da quando ha messo piede allo Stadio Fronti ha detto chiaramente che il suo credo calcistico è quello di essere sempre propositivi attaccando alti gli avversari.

«Il commento a questa partita è sicuramente positivo - dice mister Cafarelli - è stata una partita giocata contro un avversario che ha iniziato da poco la preparazione ed ovviamente non si poteva pretendere che fossero in ottime condizioni fisiche, ma che, comunque, ha dimostrato il suo valore. Noi abbiamo fatto quello che ci eravamo prefissati, abbiamo provato a lavorare un pò di più sulla costruzione del gioco, ho visto la squadra che prestava grossa attenzione sulla pressione mentre c'è stata un'ottima attitudine per quanto riguarda le palle inattive. Oggi, per la prima volta, ho dato più minutaggio ai giocatori, mentre per gli altri che ne hanno meno, cercherò di dargliene nei giorni che verranno, però, nel complesso, posso dire che sono soddisfatto e sono certo che questa settimana i ragazzi se la metteranno tutta per alzare ancora di più il livello».

