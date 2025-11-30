Ancora un pareggio per il Santa Marinella che non va oltre lo 0 a 0 sul campo dell’Olimpus Roma.

Dunque un solo punto nel carniere che costringe i tirrenici a permanere al nono posto in classifica. I rossoblu, infatti, vantano 14 punti in graduatoria, frutto di tre vittorie, cinque pareggi e tre sconfitte.

Se da un lato Tabarini e compagni detengono la terza posizione di squadra con meno sconfitte (meglio di lei solo il Borgo Palidoro e l’Atletico Capranica), dall’altro la questione è più complicata perché a condizionare la classifica, sono sicuramente i cinque pareggi.

Quello con l’Olimpus lascia comunque l’amaro in bocca perché i tirrenici hanno mancato almeno tre occasioni per vincere la partita. «È stato un vero peccato – sostiene mister Fracassa - perché abbiamo fatto veramente una prestazione di alto livello. Siamo stati padroni del campo, senza mai rischiare nulla per gli interi novanta minuti. La nota lieta è che abbiamo visto in campo Tabarini dal primo minuto, il ragazzo ha fatto sessantacinque minuti di buon livello e ha anche sfiorato il gol nel primo tempo su un tiro da fuori area. Una partita che potevamo vincere, visto che il portiere romano si è superato prima su Brutti poi su Cerroni ed infine se la sono cavata salvando sulla linea di porta. È mancato solo il gol oggi. È un peccato perché i ragazzi hanno veramente dato tanto. Il centrocampo ha funzionato così come la linea difensiva. Ha esordito anche Altamura come terzino sinistro ed ha fatto una gran partita. Questo Santa Marinella insomma è in crescita e questo ci dà anche molta forza mentale. Dobbiamo da domani prepararci al meglio per non sbagliare la gara di domenica al Fronti contro l'Urbetevere per recuperare posizioni in classifica».

«Sinceramente oggi meritavamo di vincere – sottolinea il direttore sportivo Stefano Di Fiordo – è stato un peccato perché abbiamo fatto veramente una prestazione di alto livello. Non abbiamo mai rischiato ma abbiamo avuto tre grosse occasioni per portare a casa il risultato. Una l'hanno salvata sulla riga a portiere battuto. Poi altre due occasioni in area con Cerroni e Brutti che non siamo riusciti a concretizzare. Abbiamo fatto una buona partita contro un avversario importante, sicuramente ci mancano più i punti di domenica scorsa che erano più importanti».

