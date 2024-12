Per la seconda giornata del campionato di Promozione girone A, la squadra di mister Daniele Fracassa, reduce da un pareggio ottenuto in quel di Tolfa, ospita domani mattina alle ore 11 allo Stadio Ivano Fronti l’Atletico Salaria Vescovio, sconfitto domenica scorsa in casa dal Pianoscarano per 1-0. I tirrenici, con alcuni problemi di formazione, a causa di diversi giocatori colpiti dalla febbre e con i due portieri titolari Ciaccia e Paniccia non utilizzabili per infortunio e per squalifica (Paniccia), vanno alla ricerca del primo successo stagionale. Dopo l’ottima prova fornita a Tolfa, che ha portato ad un pareggio, nonostante per gran parte della gara i rossoblu hanno dovuto giocare in 10, il tecnico si aspetta un’altra gara di carattere e chiama a raccolta i suoi per chiedergli un risultato da tre punti. Dopo il grande precampionato dove i tirrenici si sono tolti la soddisfazione di battere due squadre di Eccellenza, Tabarini e compagni si presentano per la prima volta davanti ai propri tifosi con la chiara intenzione di dare seguito alle prestazioni offerte con Civitavecchia, Viterbese e Astrea.

«Questa è la prima del Santa Marinella in casa - commenta mister Fracassa - ci teniamo a far bene. Giochiamo contro una squadra comunque che è stata costruita per fare un campionato di vertice. L'anno scorso l'Atletico Salaria Vescovio è arrivata seconda nel suo girone, quindi troveremo sicuramente una compagine ben attrezzata. Poi le squadre romane sono sempre imprevedibili. Per quanto riguarda il nostro stato di salute devo dire che la squadra sta bene, a parte la squalifica di Paniccia. C'è stato nelle ultime ore un po' di preallerta per uno stato influenzale di Caforio, Gaudenzi, Tranquilli e Ciaccia, vediamo domani. Cercheremo di fare una partita dominante, ci teniamo a fare punti in casa tanto che la squadra è stata costruita per vincere e noi andremo sempre in campo per conquistare i tre punti».

«Sono contento di aver ricominciato da dove avevo finito lo scorso anno, cioè con il gol - dice Peppe Tabarini - ma è quello che so fare meglio, mi dispiace che non è stato sufficiente per vincere la partita con il Tolfa. Quella con il Vescovio sarà una partita importante come quella di Tolfa. Cercheremo di fare il nostro calcio, cioè partire forte e vedere la reazione di avversari che non conosciamo. Ovviamente c’è ottimismo tra noi, siamo forti e puntiamo a fare un campionato di vertice, poi però sarà il campo a dirlo. Devo dire che mi trovo bene con i due compagni di attacco Cerroni e Trincia che sono veramente forti».

