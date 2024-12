Il Santa Marinella è alla ricerca della prima vittoria in campionato. Dopo i due pareggi esterni con Tolfa e Ostiantica e l’inaspettata sconfitta interna con il Salaria Vescovio, l’undici di mister Daniele Fracassa non ha ancora provato la gioia di incamerare i primi tre punti della stagione. Neppure la gara infrasettimanale di Coppa Italia ha dato soddisfazione ai tirrenici che sono usciti dallo stadio di Aranova con un pareggio con il Borgo Palidoro. Questa mattina alle 11, allo Stadio Fronti, Tabarini e compagni proveranno a invertire la rotta.I tirrenici sono attesi da una partita abbastanza difficile con il Civitacastellana, una formazione che mi sembra abbia dimostrato tutta la sua forza mercoledì scorso, quando ha pareggiato a Tolfa in Coppa Italia.

«Ogni squadra cerca di dare il massimo quando scende in campo - dice Fracassa - noi non dobbiamo farci ingannare dalla classifica, perché il Civitacastellana è stata costruita con giocatori importanti. Quindi cercheremo di tutto per vincere perché giochiamo in casa. Diciamo che dobbiamo dare una svolta a questa stagione. Sono convinto che i ragazzi hanno capito che è arrivato il momento di essere più cattivi sotto porta e di non concedere nulla a nessuno, perché questo è un campionato molto equilibrato e quella con il Civitacastellana è l'occasione giusta. Abbiamo fatto un allenamento abbastanza intenso per cercare di velocizzare il gioco che è la cosa più importante di cui ha bisogno questa squadra. Troveremo un gruppo che difende con un blocco basso, hanno una difesa a cinque, quindi bisogna far correre la palla il più veloce possibile per poi andare a rompere nel lato debole. Ci siamo allenati bene, i giocatori hanno gamba, quindi la squadra è pronta e non vediamo l'ora di scendere in campo». Per quanto riguarda l'organico a disposizione, ci saranno due assenti, Gaudenzi è infortunato e ne avrà ancora per qualche settimana mentre Mitch è indisponibile.

