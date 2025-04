Il weekend di Santa Fermina porta bene alla Civitavecchia Volley. Arrivano in un colpo solo la vittoria del titolo territoriale U12 3x3 Maschile, S3 livello 2 Femminile e Maschile e una medaglia d'argento con la rappresentativa CT Viterbo al Trofeo dei Territori a cui hanno preso parte le atlete rossonere Caponero Rachele, Morra Michela e Verde Giorgia.

La stagione non si è ancora conclusa ma l'euforia cresce sempre più in casa Cv Volley. La professionalità e la formazione continua con cui lavora tutto lo staff tecnico della società sta dando ottimi frutti e si sta dimostrando trainante il percorso brillante della Serie C Comal dei coach Pignatelli e Celestini, che questo weekend ha messo a segno la ventiquattresima vittoria consecutiva, ispirando tutto il settore giovanile fino al Volley S3.

Un plauso agli allenatori Andrea Gabelli e Giancarlo De Gennaro che hanno portato i propri gruppi ad ottenere la vittoria del titolo territoriale, e che ora li accompagneranno nella fase regionale dove portanno confrontarsi con i migliori atleti coetanei di tutto il Lazio.

Affermano coach Gabelli e De Gennaro: «Siamo felici di aver visto la gioia dei nostri ragazzi per la qualificazione alla fase regionale, e soprattutto siamo orgogliosi del lavoro di squadra fatto con tutto lo staff tecnico e dirigenziale».

