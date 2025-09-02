Dopo il rinnovo del contratto con BeLieve-Forma e Benessere, la San Giorgio Pallavolo è orgogliosa di annunciare la prosecuzione della partnership anche con TIP-Birrificio Torre in Pietra, per la stagione sportiva 2025-2026. Giunta al suo terzo anno consecutivo, la collaborazione con TIP si conferma come molto più di un semplice accordo commerciale: è un legame basato su valori comuni come passione, dedizione e un profondo senso di appartenenza al territorio. Una sinergia che nasce dalla volontà di crescere insieme, nel rispetto della tradizione e con lo sguardo rivolto all’innovazione. Nata con l’obiettivo di offrire un’esperienza gastronomica autentica, TIP è oggi una realtà di eccellenza a Fiumicino. Il birrificio unisce sapientemente pizza gourmet, carni selezionate di altissima qualità e birra artigianale prodotta in-house, offrendo un connubio unico tra creatività e attenzione per la materia prima. Un approccio che riflette perfettamente i valori della San Giorgio Pallavolo: cura dei dettagli, impegno quotidiano e un percorso di crescita condiviso.

SAN GIORGIO PALLAVOLO, UNA STORIA DI IDENTITÀ E FUTURO. La San Giorgio Pallavolo non è solo una società sportiva: è un pezzo vivo della storia del nostro paese. Da oltre trent'anni, la società rappresenta un punto fermo per centinaia di giovani e famiglie che vedono nello sport un’occasione di crescita, inclusione e coesione. Nata alla fine degli anni '70, la società ha saputo costruire nel tempo un settore giovanile solido, promuovendo valori come il rispetto, la disciplina e il gioco di squadra. Grazie all'impegno di allenatori, dirigenti e volontari, la San Giorgio è diventata una vera scuola di vita, oltre che una fucina di talenti sportivi. Nel corso degli anni, la società ha partecipato a numerosi campionati regionali e provinciali, collezionando vittorie, promozioni e - soprattutto - formando generazioni di ragazzi e ragazze che ancora oggi portano nel cuore i colori della squadra.

