La Taekwondo Civitavecchia conquista un prezioso argento all’Internazionale Insubria Cup. La società locale questo fine settimana ha partecipato al prestigioso trofeo internazionale che si è svolto all' E-Work Arena di Busto Arsizio. Tre gli atleti partecipanti, una splendida medaglia d’argento conquistata da Sabrina Grossano che dopo i primi due incontri vinti alla grande, s’è vista sfuggire l'oro all'ultimo secondo in una finale molto combattuta con una fortissima atleta. Ottima anche la prestazione delle altre due atlete, Ludovica Thanprayot e Eleonora Bruno, che a causa di un sorteggio sfortunato si sono ritrovate a combattere da subito con le più forti del girone, ma comunque sono tornate a casa con la consapevolezza che non bisogna mai mollare e che la sconfitta ci insegna che nella vita bisogna sempre dare il massimo di se stessi.

