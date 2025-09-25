Il Quartiere Campo dell’Oro si prepara a vivere un pomeriggio speciale nel segno del ricordo e della condivisione. Sabato prossimo alle 17.15, al campo Vittorio Tamagnini, andrà in scena il primo Memorial Francesco De Martino, appuntamento fortemente voluto dalla società gialloverde per onorare la memoria di Checco, il giovane tragicamente scomparso qualche mese fa e che ha lasciato un segno profondo non solo tra compagni e amici, ma in tutta la comunità civitavecchiese.

Sul terreno di gioco si affronteranno il Quartiere Campo dell’Oro, guidato da mister Nello Savino, e la Csl Soccer, anch’essa reduce da una stagione positiva e pronta a misurarsi nel nuovo torneo di Seconda Categoria. L’amichevole arriva in un momento particolare, con l’inizio dei rispettivi campionati ormai alle porte, e rappresenta quindi anche un utile test per entrambe le formazioni in vista dell’avvio ufficiale della stagione.

A rendere ancora più significativo il memorial sarà la presenza della famiglia di Francesco, con i genitori Fabio e Moira in prima fila, che hanno accolto con grande emozione l’invito della società e che hanno voluto offrire un contributo concreto per arricchire la giornata.

Al termine della gara, infatti, è prevista una premiazione per entrambe le squadre, come simbolo di sportività e condivisione. Successivamente, tutti i presenti potranno ritrovarsi in un momento conviviale grazie al buffet organizzato e offerto proprio da Fabio e Moira, un gesto di affetto e di gratitudine nei confronti di chi vorrà unirsi al ricordo di Francesco.

L’invito è rivolto a tifosi, amici e a tutta la cittadinanza, con l’auspicio che il Tamagnini possa accogliere numerosi partecipanti, trasformando il memorial in una festa di memoria e affetto, capace di far rivivere lo spirito e il sorriso di Checco.

«Francesco c’è – afferma il direttore generale del Quartiere Campo dell’Oro, Pino Antonucci, in una lettera – non dobbiamo, non possiamo ma soprattutto non vogliamo iniziare un altra stagione, un altra avventura calcistica senza il ricordo del nostro indimenticabile Checco.

Non dobbiamo perché il nome di Francesco De Martino è sempre presente nella nostra lista da consegnare all'arbitro prima della gara.

Non possiamo, perché ci dobbiamo prima consultare e concordare con lui chi sarà il rigorista di giornata, ma al tempo stesso, non vogliamo dimenticarci di lui che risponderà comunque presente per giocare e vincere ancora una volta insieme a noi.

Francesco Checco De Martino c'è e giocherà sempre titolare nei nostri cuori».

