FIUMICINO - Proseguono le indagini sulla morte di Simona Bortoletto, investita e uccisa martedì sera su via Redipuglia, a Fiumicino, mentre stava camminando insieme al figlio di 8 anni rimasto illeso.

Secondo quanto riporta La Presse e quanto appreso dalla Tv, sembrerebbe che la vittima e l’investitore alla guida della Smart, che l’ha travolta, si conoscessero e avessero una relazione.

Alcuni testimoni parlano di una lite, poco prima dell’investimento.

Elementi che, secondo quanto apprende LaPresse, hanno spinto gli investigatori, coordinati dalla Procura della Repubblica di Civitavecchia, a ipotizzare un femminicidio, nonostante al momento non ci siano prove definitive che confermino l’intenzionalità del gesto.

Nel mentre la famiglia del conducente respinge categoricamente l'ipotesi.

Il 30enne è ancora indagato per omicidio stradale e sarebbe risultato positivo agli esami tossicologici.

Secondo una prima ricostruzione, madre e figlio stavano percorrendo via Redipuglia, dopo essere usciti da casa dell’uomo che l’ha investita. I due camminavano e la donna teneva per mano il bambino per proteggerlo dal traffico. All’improvviso, la Smart guidata dal ragazzo di 30 anni, proveniente dalla stessa direzione, ha centrato la donna in pieno, trascinandola per diversi metri.

Al vaglio di chi indaga, la Polizia locale di Fiumicino per la dinamica dell’investimento e i Carabinieri per chiarire gli altri eventuali aspetti che potrebbero aggravare la vicenda, le testimonianze dei presenti e le telecamere di video sorveglianza.

I telefoni cellulari di vittima e investitore sono stati sequestrati.

©RIPRODUZIONE RISERVATA