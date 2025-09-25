FIUMICINO - Travolta e uccisa da un’auto: è Simona Bortoletto, la vittima del tragico incidente avvenuto pochi giorni fa ad Isola Sacra. La donna era in via Redipuglia, come riferito da testimoni oculari, e teneva per mano il figlio di 8 anni, al momento dell’impatto. Il piccolo, sotto choc, è rimasto illeso. Sull’accaduto sono ancora in corso le indagini, coordinate dalla Procura di Civitavecchia, per ricostruire l’esatta dinamica.

Sconvolta tutta la comunità di Fiumicino e di Focene, località quest’ultima dove Simona è cresciuta. Tanti i messaggi sui social di quanti la conoscevano bene e anche di chi ha avuto modo anche solo di scambiare qualche parola con lei.

«Una notizia sconvolgente, quasi impossibile da credere. Simona Bortoletto non c’è più – è il cordoglio della consigliera comunale Patrizia Fata –. Nata e cresciuta a Focene, dove tutti la conoscevano. Una ragazza solare, sempre sorridente, con quel suo modo dolce di salutarti anche da lontano, chiamandoti per nome se non la vedevi. Se ne va via all’improvviso, per un incidente assurdo. E resta solo un grande vuoto. Conosco i suoi genitori da sempre, e in questo momento terribile mi stringo a loro con tutto il cuore. Non sono tipo da scrivere post così, ma oggi sento il bisogno di farlo. Per Simona, per chi la amava, per una comunità che oggi piange una perdita troppo grande. Riposa in pace, Simona».

Anche la Pro Loco Focene ha espresso il suo cordoglio: «Vicini alla famiglia Bortoletto. Simona i tuoi sorrisi rimarranno sempre nei nostri cuori».

©riproduzione riservata