CIVITAVECCHIA – È stato trasferito al carcere di Campobasso A.C., il ventenne ritenuto al vertice del sodalizio criminale smantellato a fine mese con l’operazione “Nerone”. Il provvedimento è scattato dopo l’ennesimo episodio che lo ha visto protagonista all’interno della Casa Circondariale di Civitavecchia, dove è stato sorpreso ancora una volta in possesso di un telefono cellulare. Per lui è stato disposto un regime più rigido e l’immediato trasferimento in un istituto di massima sicurezza.

L’operazione, condotta congiuntamente dalla Polizia di Stato e dai Carabinieri e coordinata dalla Procura della Repubblica di Civitavecchia, ha portato all’arresto di diversi soggetti e allo smantellamento di una fitta rete di spaccio. Il gruppo, secondo gli inquirenti, non si limitava a gestire i traffici di droga: per recuperare i crediti legati allo stupefacente ricorreva spesso ad attentati incendiari contro le auto dei debitori. Durante le perquisizioni sono stati sequestrati circa due chilogrammi di cocaina e diverse armi da fuoco, chiaro segnale di una banda in piena espansione criminale. Al centro dell’inchiesta, proprio A.C., che nonostante la giovanissima età sarebbe stato il principale referente della piazza di spaccio cittadina.

Secondo le ricostruzioni investigative, la vendita della droga avveniva tramite un canale Telegram dedicato, con le sostanze stupefacenti nascoste in un terreno privato utilizzato come deposito. Gli acquirenti ordinavano e pagavano con modalità precise: se i soldi non arrivavano nei tempi stabiliti, scattavano le ritorsioni.

Nemmeno l’arresto aveva interrotto i suoi rapporti con l’esterno: A.C. era riuscito a mantenere i contatti grazie a un cellulare, successivamente sequestrato dalla Polizia penitenziaria. L’episodio ha determinato l’inasprimento delle misure nei suoi confronti e l’allontanamento dal carcere di Civitavecchia, nel tentativo di spezzare i legami con l’organizzazione.