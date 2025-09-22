OSTIA – Arrivò a Ostia quasi inaspettatamente, il 13 settembre 2023. Due anni dopo, se ne va lasciando un segno profondo. Il tenente colonnello Stefano Tosi non è più il comandante del Gruppo Carabinieri di Ostia: oggi ha assunto il prestigioso incarico di vertice del Gruppo Carabinieri Roma, una responsabilità che abbraccia tre reparti e che conferma la sua crescita all’interno dell’Arma.

A Ostia, Tosi si è fatto subito conoscere come comandante di campo, non da scrivania. Presenza costante nei reparti, vicino ai suoi uomini, sempre pronto a condividere fatiche e pericoli. Non un ufficiale che osserva da lontano, ma uno sempre in prima linea, alla testa dei suoi militari. Come quando partecipò al rastrellamento nei boschi di Allumiere per colpire una rete di spaccio armata fino ai denti.

La sua è stata una leadership discreta ma incisiva: sapeva elogiare in pubblico e richiamare in privato, capace di ascoltare e al tempo stesso di decidere con fermezza. Chi ha lavorato con lui lo descrive come un ufficiale generoso, educato, appassionato, un carabiniere “di prossimità” che non si è mai tirato indietro di fronte a un saluto, a una cerimonia, a un’operazione rischiosa.

La sua carriera ha radici forti: la gavetta in Puglia e in Campania, l’esperienza al comando della Compagnia di Gallipoli, dove già si intravedevano le qualità di un ufficiale destinato a incarichi importanti. Ostia lo ha conosciuto e apprezzato come uomo oltre che come comandante.

Ora un intero territorio lo saluta, con gratitudine e un pizzico di nostalgia. Al suo posto è arrivato il tenente colonnello Raffaele Romano, a cui va un caloroso benvenuto. Ma oggi gli occhi sono ancora su Stefano Tosi: a lui un grazie sincero per questi due anni intensi e un grande in bocca al lupo per la nuova avventura a Roma.