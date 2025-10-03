Oltre cento atleti da quasi 30 paesi di tutto il mondo saranno pronti a darsi battaglia sul campo di gara nel cuore del quartiere Eur a Roma. Con la coppa del mondo di Triathlon 2025 si avvicina uno degli eventi sportivi più prestigiosi e attesi di tutta la stagione internazionale, in programma domani sabato 4 ottobre nella Capitale. Alla presentazione del programma “World Triathlon Cup Roma 2025”, hanno partecipato, tra gli altri, l’amministratore delegato di Eur Spa, Claudio Carserà, il presidente Fitri Riccardo Giubilei, il ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi, l’assessore allo Sport di Roma Alessandro Onorato e il presidente del Consiglio regionale del Lazio Antonello Aurigemma alla sede di Eur Spa a Roma. “Siamo contenti di ospitare questa edizione del World Triathlon Cup a Roma – ha sottolineato l’Ad di Eur Spa Carserà -. Una manifestazione importante che permette di partecipare alla promozione internazionale della Capitale”.

La partenza della gara femminile è prevista per le 9:30 e la premiazione alle 10:50, mentre, quella maschile inizierà alle ore 11:30 e la premiazione si svolgerà alle 12:40. Tra gli azzurri, attesi al via cinque uomini e sette donne: Samuele Angelini delle Fiamme Oro, Nicola Azzano, Euan De Nigro dei carabinieri, Nicolò Astori dei 707 e Miguel Espuna del Cus Pro Patria Milano. In gara, presente anche Costanza Arpinelli e Beatrice Mallozzi delle Fiamme Azzurre, Carlotta Missaglia dei carabinieri, Martina Mc Dowell del Cus Udine, Angelica Prestia del Centro sportivo Esercito, Verena Steinhauser delle Fiamme Oro e Ilaria Zane dell’Asd Jesolo Triathlon. “Si tratta di uno degli appuntamenti più importanti dell’intera stagione internazionale – ha dichiarato il presidente Giubilei – e poterlo ospitare nuovamente nella Capitale rappresenta per il nostro movimento un riconoscimento importante e una straordinaria opportunità di crescita e promozione”.

Alla manifestazione, i migliori triatleti internazionali si sfideranno su un percorso (distanza sprint: 750 metri di nuoto, 20 chilometri di bici e 5 20 chilometri di corsa) che prevede la frazione di nuoto nell’iconico laghetto, quella ciclistica lungo le strade tra il Palazzo della Civiltà Italiana e la Basilica dei Santi Pietro e Paolo, e quella di corsa nel parco che costeggia lo specchio d’acqua artificiale realizzato per le Olimpiadi di Roma del 1960. Per il ministro per lo Sport Abodi: “La coppa del mondo di Triathlon non è soltanto un evento spettacolare, ma è anche la testimonianza di un percorso di crescita della Federazione Italiana Triathlon – ha detto -. Quando un movimento si organizza e si sviluppa così come sta facendo la Fitri, basti pensare al rapporto con la scuola con il coinvolgimento di 110 istituti coinvolti, mille classi e circa 20 mila studenti e studentesse, è evidente che si punti all’allargamento della base e non solo alla crescita degli atleti di alto livello. È il risultato di una visione complessiva, di un lavoro costante, sistematico” e per questo “il governo ha espresso la propria disponibilità nel sostenere la Federazione italiana Triathlon nel portare il progetto di Ironman 70.3 ad Alghero, la prima settimana di giugno 2026”.

In occasione della World Triathlon Cup Roma 2025 – come di consueto, interamente organizzata in house dalla Federazione Italiana Triathlon – ci sarà un’importante novità: la prima edizione della coppa delle regioni “Age group mixed relay 2+2” che si disputerà al termine delle gare Elite, sempre nel quartiere Eur. “Non è un caso che la World Triathlon Cup 2025 si svolgerà anche quest’anno all’Eur – ha continuato il ministro Abodi -, un quartiere meraviglioso, dove mi auguro possa nascere il centro federale, già in progetto, che significherebbe non solo avere una casa per la dirigenza e per gli atleti, ma raccogliere gli ulteriori frutti del percorso avviato: la crescita costante dei tesserati”.

Soddisfatto anche l’assessore di Roma Onorato che ha osservato il volto della Capitale cambiare con i grandi eventi. “Si tratta di un grande volano per creare ingenti ricadute economiche e occupazionali sul territorio – ha precisato-. È verosimile immaginare che spingere verso la pratica sportiva vuol dire incoraggiare a vivere meglio e più a lungo”. Identificando i valori fondativi della manifestazione, il presidente Antonello Aurigemma, ha evidenziato l’importanza “del sacrificio, del sudore e del lavoro, soprattutto per i più giovani. Perché laddove la politica divide, lo sport unisce”. In conclusione, per la competizione, riservata alle categorie Senior (da S1 a S4) e Master (da M1 a M4), esclusi gli Elite, sono attese 70 staffette per 21 territori: andranno a premio 6 squadre Senior e 6 squadre Master. Il percorso, vedrà una distanza suddivisa in 300 metri di nuoto, 4 chilometri di bici e 1,8 chilometri di corsa.