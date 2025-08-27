Sabato prossimo, alle 17, lo stadio comunale “Felice Scoponi” di Tolfa ospiterà un evento che unisce sport, amicizia e memoria. Il Tolfa Calcio e il Città di Cerveteri si affronteranno, nella prima vera uscita amichevole del precampionato, nel memorial dedicato a Giuseppe Ciancarini, figura storica del calcio tolfetano e uomo di valori che ha lasciato un’impronta profonda nella comunità.

Sarà una partita dal sapore speciale, perché oltre a ricordare Giuseppe Ciancarini, rappresenterà anche la prova generale del sentitissimo derby Tolfa-Cerveteri che aprirà la stagione calcistica: le due squadre, infatti, si ritroveranno di fronte anche nella prima giornata del campionato di Promozione (girone A). L’evento, organizzato dal Tolfa Calcio con il supporto di sponsor e associazioni locali, offrirà ai tifosi un assaggio delle emozioni che li attendono in campionato. In palio non ci saranno punti, ma la partita servirà a testare schemi, condizione fisica e nuove soluzioni tattiche, oltre che a rinforzare il legame tra squadra e territorio.

«Questo memorial non è solo un ricordo, ma un tributo alla passione di Giuseppe per il calcio e per i colori biancorossi - sottolinea il direttore sportivo dalla società tolfetana, Marcello Smacchia - invitiamo tutta la comunità a partecipare, per sostenere i nostri ragazzi e vivere insieme un pomeriggio di sport e condivisione».

Calcio d’inizio fissato alle 17 sul rettangolo del “Felice Scoponi” in via della Pacifica. Sarà un pomeriggio che mescolerà commozione, entusiasmo e attesa: un’occasione per onorare il ricordo di un uomo che ha dato tanto al calcio tolfetano e, al tempo stesso, per assaporare in anteprima le emozioni di un derby che si annuncia infuocato. E, dal punto di vista squisitamente sportivo, la possibilità per i sostenitori biancorossi e verdazzurri di iniziare a capire come saranno strutturate le rispettive squadre a pochi giorni dal partenza della stagione, con il via il 7 settembre con la prima partita di Coppa Italia.

©RIPRODUZIONE RISERVATA