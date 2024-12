Sabato di pausa per il Real Fabrica che dopo l’impresa di Grosseto di una settimana fa (vittoria per 4-3) è riuscito ad evitare la retrocessione diretta in Serie B guadagnando la qualificazione come penultima al playout che la vedrà impegnata nella doppia sfida contro l’Aosta, classificatasi terzultima nel girone A a 12 squadre. Andata a Fabrica sabato, ritorno ad Aosta il 4 maggio. In gara 1 sarà un Real falcidiato dalle squalifiche visto che Stentella, Martinozzi, Emer e Bielousov sono stati tutti bloccati per un turno dal giudice sportivo, il primo per essere stato espulso e gli altri tre in quanto diffidati ed incorsi nel cartellino giallo durante il match contro l’Atlante Grosseto. Intanto la società attraverso la voce del suo presidente Roberto Rossi ha annunciato la riconferma di mister Luca Lucchetti alla guida della prima squadra nella prossima stagione, questo a prescindere dall’esito dei playout.

LE GIOVANILI. Riguardo alle giovanili tempo di Coppa Lazio per i team degli Under 15 e 17.

Per la formazione Under 15 l’avventura è partita male visto il netto ko subìto nella prima giornata con la sconfitta per 8-2 sul campo dell’Italpol. Prossimo match giovedì 25 aprile alle ore 11 in casa contro la Futsal Academy.

Per l’Under 17 esordio in Coppa martedì 23 aprile alle 20.15 con il match interno contro la forte Olimpus che nel primo confronto ha vinto per 5-2 in casa con lo Sport Project.

