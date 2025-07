Aumenta l’enclave di giocatori civitavecchiesi al Montefiascone. Nel comune falisco, così come accaduto ormai da molti anni nella provincia di Grosseto, arriverà una pattuglia di calciatori da Civitavecchia. Dopo Luca Nunziata e Luca Di Gennaro, i gialloverdi potranno fare affidamento anche su Luigi Ruggiero. Nessuna presentazione da fare per il classe 1990, che ha deciso di intraprendere questa avventura dopo aver salutato l’Atletico Santa Marinella.

Tanta voglia di giocare, di divertirsi e di continuare a stare sul campo per l’attaccante esterno mancino, che con la sua fantasia ha divertito, nel recente passato, soprattutto i tifosi di Civitavecchia e Compagnia Portuale, dove ha vinto un campionato e una Coppa Italia di Promozione, andando anche a segno nella finale vinta per 3-1 a Frascati contro il Paliano. Il Montefiascone sta costruendo una squadra di livello impattante, con la voglia di tornare agli antichi splendori, visto che in passato si era comportata molto bene anche nel campionato di Eccellenza.

