Il Santa Marinella Basket tenta il colpo di mercato, il profilo giusto sarebbe quello di Linda Zinno.

Daniele Precetti l’ha avuta per molti anni sotto la sua guida e sa misurarne il valore e le capacità cestistiche; ovviamente non solo queste sono le caratteristiche che servono in questo momento ma anche il carattere, il suo essere fenomeno fuori e dentro il campo.

Saper trasmette alle altre cosa vuol dire attaccamento, dedizione, forza d’animo e volontà d’allenarsi, questi sono i presupposti giusti ed il condimento finale che servirebbe a questa squadra, già di per sé costruita su un’ossatura precisa, dove si vede la mano di Precetti.

Il ritorno di Linda consentirebbe a tutti di fare quel passo in avanti necessario per affrontare le dure lotte di un campionato di serie B insidioso e fatto per esaltare le caratteristiche tecniche ed umane della guardia che tutti conoscono e hanno visto per anni sui campi di Basket.

