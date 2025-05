Il primo appuntamento del campionato italiano Gran Turismo sorride subito a Nicholas Risitano. A segnare il ritorno sulle scene motoristiche del pilota civitavecchiese è stato sul noto circuito di Misano Adriatico, conosciuto per le gare che solitamente si tengono per la MotoGp. A questa prima sessione fissata sul calendario ha preso parte il driver che fa parte del nuovo equipaggio formato anche da Matteo Marulla e Gian Marco Ercoli. Nella Gt Cup Am 2° Divisione. La formazione della Double TT Racing di Titì Veneziani ha ottenuto il secondo posto nella serie Endurance al Misano World Circuit, dando un grande risultato alla vettura targata Ferrari, tanto che la notizia è rimbalzata sui profili ufficiali deella scuderia del Cavallino. Il prossimo appuntamento è stato fissato dal 23 al 25 maggio sul circuito di Vallelunga con la serie Sprint, mentre per l’Endurance ci sarà da attendere fino alla terza settimana di giugno a Monza. Risitano ha tutta la voglia di mettersi in mostra e di conquistare i piazzamenti più importanti, considerando anche il fatto che nel 2021 si era laureato campione della Gt Cup Endurance, senza dimenticare la piacevolissima esperienza, ormai di diversi anni fa, all’EuroNascar.

