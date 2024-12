Parte la preparazione atletica delle ragazze e dei ragazzi della Rim Sport Cerveteri, che, tra circa un mese, torneranno in campo per disputare il campionato di Serie C di volley.

La società etrusca ha confermato la propria presenza nel massimo campionato regionale in ambo le categorie (maschile e femminile) ed è una delle pochissime realtà sul territorio a poter vantare due prime squadre in una serie così competitiva.

I roster delle due compagini sono praticamente chiusi e la società ha puntato tutto su continuità e valorizzazione dei giovani talenti, anche grazie a al progetto di collaborazione Number One, che ha permesso di creare una rete in cui le diverse società si sostengono a vicenda. La direzione tecnica è, ancora una volta, affidata al coach Daniele Moretti, promotore del progetto e delle attività giovanili.Il settore femminile, infatti, può vantare una rosa giovanissima che non raggiunge i 20 anni di media ed è composta da ragazze cresciute tecnicamente e agonisticamente proprio a Cerveteri.

«Non ci siamo poste obiettivi di classifica» ha spiegato il vicepresidente della Rim, Maura Rinaldi. L’idea è che questo percorso di valorizzazione delle ragazze prosegua. L’obiettivo è quello di vederle migliorare, ma anche far scendere in campo gli innesti più giovani. Va sottolineato che queste ragazze giovanissime sono riuscite a portare avanti studio e sport nonostante il carico così importante di lavoro.

«Il sogno - ha concluso Maura - sarebbe migliorare il sesto posto della passata stagione». Sulla panchina confermatissimo coach Rodrigo Ribeiro Miliante, arrivato ormai alla sua quarta stagione consecutiva. Seppur giovanissimo, oggi appena trentatreenne, Rodrigo ha saputo traghettare le ragazze dalla serie D alla serie C. Non solo, si è adattato agli schemi societari e ha raggiunto gli obiettivi.

©RIPRODUZIONE RISERVATA