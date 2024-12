L’obietto di questa sera alle 20.30 sul parquet del Pass Roma è di vincere e poter coltivare l’ambizione di passare ai playoff.

La RIM DCL Cerveteri si appresta ad affrontare un avversario spigoloso, due punti sotto i ceriti, i quali per scalare la classifica hanno bisogno di fare il pieno.

Nessuna assenza in casa Rim Cerveteri, con coach Russo che spera di trovare la quadra giusta e vincere la prima sfida interna dei play-in.

Soltanto una vittoria per gli etruschi, domenica in casa contro l’Alfa Omega.

«Ce la metteremo tutta per vincere . lontano da casa siamo rimasti a secco di punti - incalza coach Russo - . Ci siamo trovati di fronte a partite in cui non meritavamo di perdere, spero di vedere la prima vittoria in trasferta. Le chance per passare di turno sono molto alte, è importante vincere questa sera e sperare nei passi falsi delle nostre dirette rivali».

Nell’ambiente cerite vige la massima prudenza e tanta fiducia, che sin dalle prime battute del campionato ha prevalso nella dirigenza.

Il direttore generale De Stradis ha parlato alla squadra, spronandola a dare il meglio per poter raggiungere un traguardo davvero poco immaginabile ad inizio campionato.

