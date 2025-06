Si ferma il cammino della Futsal Academy nei playoff nazionali di Serie C1. Al PalaSport Insolera-Tamagnini la squadra di Vincenzo Di Gabriele si è arresa solamente ai rigori contro il Villaspeciosa, dopo il 4-4 dei tempi regolamentari. Qualche rammarico per i civitavecchiesi, che nel primo tempo si erano portati sul 3-1 e fino a poco più di un minuto dal termine dell’incontro stavano vincendo 4-2, fino ai repentini gol dei sardi, che hanno costretto la Futsal Academy a dover passare dai supplementari, quando aveva già pregustato il passaggio del turno. Pubblico delle grandi occasioni al PalaSport Insolera-Tamagnini, con i sostenitori che hanno riempito la tribuna ed hanno celebrato il ritorno del calcio a 5 al palazzetto dopo quattro anni di assenza. E la cornice poteva essere ancora maggiore se non ci fosse stata la concomitanza con il torneo di Tortoreto, che ha tenuto impegnati lontano da Civitavecchia molti ragazzi del settore giovanile di Borgata Aurelia. Presenti alla balaustra anche gli striscioni che hanno accompagnato Giocondo e compagni nel finale di stagione. Sugli spalti anche il supertifoso Roberto Giacomini, che aggiunge il calcio a 5 ai numerosi sport per cui ha fatto il tifo. La prima occasione ce l’hanno i ragazzi di Vincenzo Di Gabriele, con Trappolini che fa risuonare la traversa dopo una fitta trama fatta di passaggi corti. Quindi il Villaspeciosa ha una clamorosa occasione con un giocatore solo davanti a Schiavi, il quale protende la sua figura a protezione dello 0-0. La classica ripartenza dei civitavecchiesi, affidata a Proietti, libera Trappolini, che può facilmente infilare il gol del vantaggio nella porta biancorossa. Altro assist di Proietti poco dopo, questa volta a liberare il corridoio per Lopez, che si inserisce e brucia la retroguardia con un affondo sul secondo palo. Santomassimo ha la palla per il tris, ma manca la chance solo davanti al portiere avversario. Una palla persa nella metà campo difensiva permette ai sardi di calciare potentemente all’incrocio e firmare il gol con cui dimezzare le distanze. Nel finale di tempo ci pensa Morra a ristabilire le distanze con una staffilata dalla corsia di destra. Il secondo tempo è decisamente meno denso per quanto riguarda i ritmi, forse anche per la calura all’interno del PalaSport. Lipparelli rimedia l’ennesima espulsione della sua stagione e la partita comincia a farsi sempre più nervosa, non sono pochi i capannelli fra i giocatori per ristabilire serenità. Quindi anche il Villaspeciosa deve fare i conti con un’espulsione, questa volta per doppio giallo. Proietti prima sfiora il gol e pochi secondi dopo riesce veramente a mettere a referto il 4-2. Sembrerebbe tutto terminato, con la Futsal che deve solo far scorrere il pallone, ma gli ospiti rientrano in gara con un calcio di rigore, che viene trasformato. E poco dopo viene concesso troppo spazio agli attaccanti avversari, liberi di collocare ancora la palla nel sacco civitavecchiese. Quindi si conclude sul 4-4 l’incontro, che fa il paio con il 5-5 dell’andata in terra sarda. Si va ai supplementari, dove, però, le squadre sono stanche e di occasioni per andare in vantaggio ce ne sono pochissime. L’unica vera chance ce l’ha Giocondo con un rilancio di 40 metri di Schiavi. Si va ai rigori, tutti sono precisi nella loro conclusione, a parte Proietti, che colpisce la traversa e fa svanire i sogni di finalissima per la propria squadra. «Faccio i complimenti ai ragazzi e agli avversari - dichiara mister Vincenzo Di Gabriele - che ci hanno offerto uno spettacolo stupendo. Perdere ai rigori brucia ma ci rimboccheremo le maniche per preparare la prossima stagione». Una battuta d'arresto che non ridimensiona affatto il grande cammino della Futsal Academy, che potrà comunque garantirsi l'accesso alla serie B tramite il ripescaggio.

