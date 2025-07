Finisce con un ottavo posto la finale dei 200 dorso per Viola Ricci ai Mondiali Juniores in corso di svolgimento a Samorin, in Slovacchia. Ultima posizione per l’ondina della Coser Aniene, che ha fermato il cronometro sul 2’16”30.

Nessun problema per la ragazza allenata da Fabio De Santis, che ha dato tutto il meglio per poterci arrivare alla finale, che è stata un premio per quanto fatto nel corso del 2025. L’obiettivo iniziale era quello della semifinale ed è stato ampiamente raggiunto.

Ma l’estate intensa della Coser Aniene non è affatto finito, perché dovranno scendere in acqua anche Daniele Fiorelli e Lorenzo Ballarati.

