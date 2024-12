«La 27esima “Cronoscalata Lago-Montefiascone” di sabato e domenica è di nuovo record di iscritti», dichiara Sandro Zucchi, presidente dell’Automobile Club Viterbo. «Abbiamo oltre 130 iscritti, superando il record di 120 dell’anno passato, anche quest’anno L’Automobile Club Viterbo - continua Zucchi - è amico dell’ambiente partecipando di nuovo al progetto di Aci e il Raggruppamento Carabinieri Biodiversità “Ogni pilota un albero”, per compensare le emissioni prodotte dagli eventi sportivi e cercare di combattere, anche noi, la crisi climatica. Verranno messi a dimora, con la collaborazione del Comune di Montefiascone altri 100 alberi raggiungendo così il traguardo di 210 alberi piantumati per per la difesa dell’ambiente. La gara, ricalcherà il tracciato delle prime edizioni disputatesi sessantadue anni fa sulla strada provinciale Lago di Bolsena dal km. 5+150 al km. 0+400. La Lago-Montefiascone con la sua storia, mantiene un fascino e un’atmosfera del tutto particolare, in grado di trasmettere attese e sensazioni uniche, coniugando l’abilità dei piloti e le tecniche di gara alla spettacolarità e al fascino del territorio e dei paesaggi che le fanno da sfondo. La manifestazione, è diventata ormai un volano per lo sviluppo e la promozione del territorio di Montefiascone, prova ne è il tutto esaurito che si registra nelle strutture ricettive, confermando l’interesse e l’amore che i turisti e gli appassionati hanno per la gara e il territorio di Montefiascone».

«Non siamo appagati dal nuovo record di iscritti - afferma il direttore provinciale dell’Automobile Club Viterbo Lino Rocchi - né dal record di visualizzazioni in streaming ottenuto nel 2023 di oltre un milione di visualizzazioni, grazie alla collaborazione con la testata giornalistica sportiva on line Matti seguita in tutto il mondo. Quest’anno puntiamo al milione e mezzo di visualizzazioni facendo conoscere nel mondo le bellezze di un territorio che per cultura, storia, eventi, tradizioni, enogastronomia, vale la pena di essere scoperto e riscoperto. Lo riteniamo un traguardo possibile, grazie anche all’ormai più che collaudata collaborazione con Faby Valentina Mocetti, che conduce dal 2016 la diretta streaming di tutta la gara. Alfiere e conduttrice di matti per le Corse. Immancabile anche quest’anno la Parata a contorno della manifestazione, di auto sportive e storiche, curata dall’infaticabile Pietro Ranaldi, con i suoi Locals Only e dalla presenza del Club Aci storico Fatica squadra Corse del conosciutissimo Marco Mandola, nonché di splendide auto storiche di appassionati viterbesi.

«Il 22 giugno (sabato, ndr) - conclude Zucchi - alle ore 10.30, presso il Costruendo Nuovo Asilo Comunale di Montefiascone, dei Fiordini, alla presenza della sindaca di Montefiascone, del presidente del Consiglio e dell’Assessora allo Sport di Montefiascone, dei rappresentanti del Raggruppamento Carabinieri Biodiversità, ci sarà una piccola cerimonia per la piantumazione dei primi alberi che produrranno ossigeno per molte decine di anni, molto curata la scelta delle piante effettuata dal Raggruppamento Carabinieri Biodiversità, infatti verranno messe a dimora. Lecci, Cerri, Roverella, Orniello, Acero Campestre e Montano, Frassino, compatibili con i nostri territori. Vi aspettiamo, quindi, il 22 e 23 giugno (sabato e domenica, ndr) lungo le sponde del Lago di Bolsena nel territorio di Montefiascone per 2 giorni di sport, motori e tanto divertimento».

