Ancora un successo per Rebecca Ortu, karateka ladispolana e della nazionale italiana. La 18enne, reduce dalla vittoria del campionato Under 21, ha trionfato pure a Varese facendo suo anche il campionato Open League in Lombardia e battendo in finale Valentina Marrucci (Andrea Penna Karate) per 12-9. Non proprio un risultato scontato per l’atleta della Fitness Suite Gabbiano Ladispoli perché era partita in svantaggio incassando ben 5 punti dall’avversaria piemontese e mettendone a segno uno soltanto. La giovane invece si è ristabilita ed è riuscita a rimontare il punteggio con caparbietà e decisione aggiudicandosi il match nella categoria 55 Kumite. La medaglia d’oro ottenuta a Varese è l’ultimo delle gioie sul tatami per questa ragazza che non vuole smettere di sognare. Un mese fa si è laureata campionessa italiana per il terzo anno consecutivo a Taranto, la città scelta per la kermesse iridata. In Puglia ha ottenuto il primo posto con 22 punti messi a segno e solo 1 subito dalle eliminatorie fino alla finalissima contro l’avversaria Sara Costa (Champion Center). Ortu ancora una volta ha disputato un torneo all’altezza delle aspettative. Non pochi sono i sacrifici a cui si sottopone Rebecca per mantenere questi standard elevati, il più delle volte mettendo in secondo piano quei momenti di divertimento legati alla sua giovane età, sostituendoli con incessanti ore di allenamento giornaliero. Sacrifici appunto ripagati dai grandi risultati: attualmente è prima nella classifica del ranking nazionale Fijlkam nella categoria Under 21 sempre nei 55 chilogrammi. E a giugno in Croazia scatterà la Coppa del Mondo.

©RIPRODUZIONE RISERVATA