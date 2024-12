“Morte tua, vita mia”. E’ questo il tema dominante della quartultima giornata del campionato di futsal di Serie A2. Al PalaAnselmi di Fabrica di Roma oggi alle 16 sfida cruciale tra il Real Fabrica ed il fanalino di coda della classifica, il team marchigiano della Buldog Tnt Lucrezia. Real che vuole mettere la “museruola” ad un’avversaria che in caso di ko diventerebbe molto più lontana, affossata a quell’ultimo posto che al termine della stagione regolare porta alla retrocessione in serie B. Questa la situazione in fondo alla classifica: Buldog 13; Prato e Grosseto 14; Real Fabrica e Roma 3Z 16. Ed il destino vuole che nelle ultime giornate il Real affronterà tutte le dirette avversarie alla corsa salvezza, dopo il match odierno con il Lucrezia ci sarà la trasferta nella capitale con la Roma 3Z, poi il match interno contro il Prato e all’ultimo turno del 13 aprile il match a Grosseto dove si spera che per i biancoazzurri di mister Lucchetti i giochi siano già fatti. Real che conta molto sul fattore campo dove ha ottenuto 15 dei suoi 16 punti stagionali visto che in trasferta il rendimento continua essere sotto la soglia del profondo rosso. Formazione del Real al completo e che punta molto sulla spinta del suoi sostenitori chiamati a raccolta in questa importantissima sfida che al momento può valere un tre quarti di stagione. Ricordiamo che l’ultima retrocederà direttamente, mentre la penultima entrerà nel tabellone nazionale delle compagini che si giocheranno i playout con il coinvolgimento di formazioni penultime degli altri raggruppamenti.

