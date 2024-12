Si salvi chi può. Scontro diretto che più diretto non si può domani alle ore 15 tra Roma 3Z e Real Fabrica nella sfida valida per la terzultima giornata della Serie A2. In palio tre punti pesantissimi nella corsa alla salvezza con i romani che precedono di una lunghezza il Real a quota 17, poi la coppia Real Fabrica e Buldog Tnt Lucrezia a 16 e con 14 le toscane Prato e Atlante Grosseto che saranno le prossime avversarie del team di coach Lucchetti negli ultimi due turni previsti dopo la sosta pasquale. Da evitare l’ultimo posto che porta alla retrocessione diretta in B ed il penultimo che consegnerà un posto nel tabellone nazionale dei playout. Real Fabrica se ci sei batti un colpo verrebbe da dire dopo un periodo nefasto fatto di 4 sconfitte consecutive e con un trend in trasferta da pennarello rosso infuocato con lo score di un punto in 8 incontri, 1 pareggio e ben 7 sconfitte di fila lontano dal Pala Anselmi. Tra le “vespe viterbesi” assente Russo squalificato per due turni dal giudice sportivo. Arbitrano Fabio Parretti e Mattia Landi di Prato. Cronometrista Luca Gaetani di Empoli. Questo il programma completo della giornata: domani alle ore 15 Roma 3Z (17)-Real Fabrica (16). Ore 15.30 Atlante Grosseto (14)-Kappabi Potenza Picena (27). Ore 16 Buldog Tnt Lucrezia (16)-Dozzese (31), Lenzi Automobili Prato (14)-Olimpia Regium (36). Ore 17.30 Bologna Futsal (30)-Russi (23). Riposano i campioni dell’Unicusano Ternana.

Al. Giu. Vir.

©RIPRODUZIONE RISERVATA