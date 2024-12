FABRICA DI ROMA – Aveva promesso il riscatto dopo l’opaca prova contro la Ternana e riscatto è stato per il Real Fabrica che nella settima giornata di andata del campionato di serie A2 girone B ha mandato in visibilio il numeroso pubblico accorso al Pala Anselmi battendo per 5-2 l’ex capolista Futsal Bologna che si era presentata nella Tuscia da imbattuta e leader insieme a Dozzese e Unicusano Ternana. Perfetta la prestazione degli uomini di mister De Lucia che grazie ad una partenza esplosiva si sono portati sul 2-0 con le reti di Martinozzi e Proietti. Poi in avvio di ripresa in poco più di un minuto la reazione dei felsinei che sono pervenuti al pari con la doppietta di Ansalone e qui è stato bravo il Real a non disunirsi e demoralizzarsi per poi trovare il nuovo doppio sorpasso con al tre due reti dello scatenato Proietti. Poi nel finale Russo ha approfittato di un clamoroso errore della retroguardia bolognese ed ha siglato il definitivo 5-2. Real Fabrica così schierato:: Bardoscia, D'Agostino, Russo, Martinozzi, Proietti, Sbarra, Bielousov, Stentella, Relandini, Mechelli, Emer, De Camillis. All. De Lucia. Tre punti pesantissimi per risalire in graduatoria e prepararsi con meno assilli al prossimo impegno di sabato prossimo sul campo del Buldog Tnt Lucrezia che condivide l’ultimo posto in classifica con il Prato a 3 punti con i toscani che hanno però giocato una gara in meno. Al.Giu.Vir.