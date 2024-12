Harakiri casalingo pazzesco del Real Fabrica ed ora sono dolori seri. Peggio di come è andata non poteva andare la penultima giornata del campionato di Serie A2 girone B con il Real che è stato sconfitto in casa per 2-1 nello scontro diretto con il Prato e con il Grosseto che è andato a conquistare tre punti impensabili alla vigilia vincendo sul terreno dell’Olimpia Regium per 4-3. Ed ora si è disegnata una classifica da incubo per il Real scivolato all’ultimo posto con i suoi soli 16 punti , davanti ai viterbesi c’è l’Atlante Grosseto a 18 e appaiate al terzultimo posto con 20 punti proprio il Prato e la Roma 3Z. L’unica speranza della compagine di mister Lucchetti è quella di evitare la retrocessione diretta andando ad espugnare sabato nell’ultima giornata il campo del Grosseto e poi giocarsi la salvezza nel tabellone del playout nazionale. Serve soltanto una grandissima impresa per non chiudere nel modo più amaro una stagione che era iniziata sotto altri auspici e che per lunghi tratti ha visto un Real comunque in corsa per il suo obiettivo principale. Tutto è precipitato dallo scorso 17 febbraio con ben sei sconfitte consecutive ed oltre ai ko in trasferta ben 8 in 9 gare con un unico pari nella gara della prima giornata a compromettere maledettamente il percorso le due gravissime sconfitte interne negli scontri diretti contro il Buldog Lucrezia per 4-3 dello scorso 9 marzo e questa contro il Prato sempre di misura e con i toscani che tra l’altro non avevano mai vinto fuori casa dove avevano collezionato un misero punto. Morale ovviamente sotto i tacchi ma la parola d’ordine è cercare di lavorare al meglio durante la settimana e cercare questo exploit sabato in terra di Maremma.

