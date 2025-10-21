Sarà un sabato di riposo per la Nautilus nel campionato di serie A1. L’incontro con il Rapallo, che si sarebbe dovuto disputare questo fine settimana, ha subito uno slittamento, causato dall’impegno delle liguri nel Group Stage della Champions League, ovvero la massima competizione europea per club.

La sfida sarà recuperata mercoledì prossimo con primo scatto al centro alle 19, con tutte le difficoltà del caso dal punto di vista logistico per una trasferta che riguarderà praticamente tutta la giornata ed in rientro solo in piena notte, tra l’altro a soli tre giorni da un altro difficilissimo incontro, quello con il Plebiscito Padova a Viterbo del primo novembre.

@RIPRODUZIONE RISERVATA