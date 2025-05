Non c’è il podio per Manila Esposito nella prima gara di specialità agli Europei di Lipsia. Per la prima volta il capitano dell’As Gin si è cimentato in una finale, a livello internazionale, alle parallele. Purtroppo la campionessa civitavecchiese ha pagato le fatiche e gli sforzi di questi giorni e, al primo movimento agli staggi, è caduta, compromettendo qualsiasi speranza di centrare il podio. Per fortuna nessun problema nella conclusione dell’esercizio, con Esposito che ha concluso la sua prova con il punteggio di 12.233 ed il nono posto finale in classifica. Ma non c’è nessun problema, perché le due finali più attese di specialità ci saranno domani. Alle 13.40 Queen Manila sarà sulla trave, mentre alle 15.10 conclusione dell’Europeo con il corpo libero.

@RIPRODUZIONE RISERVATA