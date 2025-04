Domenica ci sarà la decisiva Final Eight del campionato di serie A1, ma, intanto è arrivata un’altra bella notizia per Manila Esposito. Il capitano dell’As Gin è stato inserito nell’elenco provvisorio dei nominativi della Nazionale italiana per i prossimi Europei che si svolgeranno dal 25 maggio al 1° giugno a Lipsia, in Germania. Esposito è stata convocata dal direttore tecnico Enrico Casella, assieme alle sue compagne di nazionale Alice D’Amato, Asia D’Amato, Sofia Tonelli ed Emma Fioravanti. Obiettivo ripetersi per Manila Esposito, che, in caso di conferma della convocazione, andrà in Germania da detentrice di ben quattro ori, ottenuti nella kermesse continentale dello scorso anno a Rimini, nella quale aveva dato un grande contributo al medagliere azzurro con la bellezza di quattro ori, ottenendo, di fatto, la chiamata dell’Italia per le Olimpiadi di Parigi.

