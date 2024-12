Vittoria con rischio finale per il Quartiere Campo Oro nel campionato di Terza Categoria.

L’undici di mister Fabio Secondino è andato a vincere per 3-2 sul campo del Blera. Una doppietta di Rasi e il centro, in mezzo, di Baroncini mettono in pieno relax i gialloverdi, che rischiano qualcosa solo nel finale, quando i padroni di casa si rifanno sotto. Continua, quindi, il duello per la vetta con il Real Tolfa.

«Siamo andati bene per tutta la partita - commenta mister Fabio Secondino - ma la gestione delle emozioni non è stata quella ottimale, dove abbiamo peccato, e il Blera ha segnato per due volte, anche perché ci siamo complicati la vita da soli, non stavamo soffrendo. Vittoria strameritata da parte nostra, ora aspettiamo il risultato del Real Tolfa. Grande prestazione, ma serve molta attenzione. Devo ancora parlare di Baroncini? Qualsiasi cosa su di lui sarebbe scontata. E ovviamente meriti importanti di Rasi per la doppietta».

