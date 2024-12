Il Quartiere Campo Oro si assicura una carta importante. I gialloverdi hanno tesserato per la prossima stagione in Seconda Categoria Tiziano Cherubini. Si tratta di un giocatore che non ha bisogno di presentazioni, in quanto è un centrocampista che in passato ha avuto la possibilità di mettersi in mostra anche a livello nazionale con la maglia del Pescara e in Serie D. Recentemente Cherubini si è comportato molto bene anche in Promozione, con la maglia della Csl Soccer. La trattativa, che è stata curata in particolar modo dal direttore sportivo Pino Antonucci, si è conclusa con la classica stretta di mano al bar Tossio, che è anche uno degli sponsor del Qco e al quale è legata un'amicizia trentennale con il presidente Antonello Quagliata, che ringrazia tutti i personaggi coinvolti per la riuscita dell'affare, che rinforzerà la squadra allenata da Fabio Secondino.

