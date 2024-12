«I ragazzi che sono entrati a far parte della nostra squadra lo hanno fatto perché hanno deciso di sposare al 100% il nostro progetto, prendendo una decisione forte e chiara». Ad affermarlo è il Quartiere Campo Oro, che vuole fare luce sul trambusto di queste settimane nel mondo del calcio a 5 locale, riferendo che Mondelli e Pernelli hanno manifestato l'intenzione di giocare per i gialloverdi. «Ci siamo attenuti pienamente alle regole - spiega il presidente Antonello Quagliata - lo scorso 18 giugno abbiamo presentato i nuovi arrivati, prima del rinvio della nuova riforma dello sport, avvenuto il 27, che avrebbe modificato le regole inerenti vincoli e tesseramenti. Solo dopo è venuta fuori la novità dal governo ed ovviamente non potevamo saperlo. Ho sentito tutti i ragazzi che vogliono giocare da noi e che provengono da altre realtà. Tutti hanno manifestato l'intenzione di giocare per il Quartiere Campo Oro e non vedono l'ora di cominciare la loro avventura. Inoltre siamo stati contattati dal Santa Severa, con cui siamo in buoni rapporti, che ci ha spiegato di non aver contattato nessun ragazzo di altre società. Spero che non ci siano intoppi di qualsiasi genere, è giusto che ragazzi ventenni abbiano la possibilità di andare a giocare dove desiderano».

©RIPRODUZIONE RISERVATA