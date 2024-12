Prima sconfitta stagionale per il Quartiere Campo Oro in Terza Categoria. Al Tamagnini i gialloverdi hanno perso per 3-2 contro la Falisca.

Per due volte la squadra di Montefiascone è stata acciuffata dagli uomini di Fabio Secondino, ma nel momento decisivo gli ospiti hanno trovato la rete della vittoria.

In rete per i civitavecchiesi sono andati Gianmarco e Rasi. Il Quartiere Campo Oro perde la vetta della classifica e si ritrova a -2 dalla nuova capolista Real Tolfa.

«Sconfitta immeritata - commenta mister Fabio Secondino - soprattutto per quanto fatto nel secondo tempo. Siamo stati spreconi, ho contato almeno 12 palle gol sotto porta, con una traversa e un palo. Oltre a questo un rigore nettissimo sul 2-2. Nei primi 35 minuti abbiamo fatto poco, con gli avversari che sono andati avanti. Per due volte siamo riusciti a riprenderla ed a raggiungere la Falisca. Alla fine è successo quello che avviene spesso nel calcio, chi è più cinico vince. Complimenti ai ragazzi che ci hanno messo il cuore, anche se non sono riusciti a portare a casa il risultato. A volte le sconfitte possono fare bene, noi andiamo avanti. Anche l'arbitro - conclude l’allenatore civitavecchiese - ci ha messo del suo, soprattutto sull'episodio del rigore».

