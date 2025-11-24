Ed ora sono quattro le vittorie consecutive in DR1 conquistate dalla Supernova Fiumicino, l’ultima in ordine di tempo è arrivata nel recente weekend, in casa, contro il Latina Basket. 125-76 il punteggio finale di una partita, di fatto, mai in discussione. Davvero mai. Tempo sei-sette minuti e la squadra di coach Pasquinelli, tra una tripla e l’altra di uno scatenato Parlato, crea già un distacco di venti punti nel risultato. Tanto basta per dare un senso ben preciso alla partita che quindi non racconterà più nulla di clamoroso nei successivi tre periodi, se non del bel gioco offerto ancora una volta dalla Supernova (miglior attacco del girone C) che tornerà in campo venerdì in casa di Cassino.

IL TABELLINO. Supernova Fiumicino-Latina Basket: 125-76.

Supernova Fiumicino: Madonna 10, Norcino 12, Vivero 18, Galan 21, Parroccini 12, Bargiacchi 2, Rinaldi 9, Gil 5, Di Natale 9, Parlato 27. Coach: Roberto Pasquinelli.

©RIPRODUZIONE RISERVATA