Il Quartiere Campo dell’Oro continua a dettare legge in Prima Categoria e si riprende la vetta solitaria grazie al brillante 3-1 rifilato al Castel Sant’Elia nel big match del Tamagnini. La squadra di Nello Savino è partita con il piede sull’acceleratore: dopo soli tre minuti Rasi ha finalizzato la poderosa discesa di Vaitovich, mentre al 5’ Belloni ha portato il risultato sul 2-0 con un preciso destro dal limite. Gli ospiti hanno provato a rientrare in partita accorciando su rigore, ma nella ripresa i gialloverdi hanno ristabilito le distanze con la bordata di Vaitovich al 10’, che ha chiuso la contesa. Una prova di forza, tecnica e personalità, che conferma il QCO come seria candidata al titolo. “Grande prestazione – ha commentato Savino – i ragazzi hanno seguito alla perfezione il piano gara”. Soddisfatto anche il presidente Quagliata, che sottolinea come il club sia ormai stabilmente ai vertici da tre stagioni.

Alla Cavaccia il derby tra Allumiere e Dlf finisce 0-0, al termine di una sfida equilibrata ma con occasioni importanti da entrambe le parti. Nel primo tempo Delogu colpisce un palo per il Dlf, mentre i collinari sprecano un rigore che avrebbe potuto indirizzare la gara. Ottima la prova del portiere ospite D’Angelantonio, autore di due interventi decisivi. Ripresa più bloccata, con poche emozioni e un punto che lascia invariate le ambizioni: l’Allumiere di Mario Castagnola resta in zona playout e non vince da sei partite, mentre il Dlf di Flavio Borreale consolida la propria posizione a metà classifica nella lotta salvezza.

Nel campionato di Seconda Categoria spicca la netta vittoria della Csl Soccer, che travolge 6-2 la Robur Tevere con una prestazione convincente dei ragazzi di Tommaso Valente. A segno Stazi, Stefanini, Memmoli, Presutti, Gasparri e il giovane esordiente Colilli. Prossimo impegno ad Acquapendente contro la capolista. Giornata negativa invece per l’Evergreen, battuto 3-1 dal Sassacci in una sfida complicata per la formazione di Mauro Zampollini. Inutile il gol di La Morgia, con i gialloblù che scivolano ulteriormente nella parte destra della classifica e saranno chiamati a una pronta reazione per non compromettere il proprio cammino stagionale.

