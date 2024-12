Con la speranza del ripescaggio alla prossima Serie A2 prosegue l’operazione restyling del Real Fabrica in vista della prossima stagione. Queste le novità degli ultimi giorni con l’ingaggio del centrale brasiliano Jonathan Debetio, 29 anni, lo scorso campionato in forza all’Ortona e del portiere Mattia Mazzaglia, 23 anni, ex Frosinone, riconfermato l’altro estremo difensore Marco Relandini da diverse stagioni in forza al Real e nella scorsa stagione utilizzato con ottimo profitto. Confermato anche il classe 2005 Juan Martin Russo che sarà ancora a disposizione di mister Lucchetti. Juan alla prima stagione in Italia ha fatto vedere delle buone qualità sia in A2 che nella formazione dell’ Under 19 Nazionale e deve continuare il suo percorso di crescita,vista la sua giovane età. Altra ufficializzazione in casa Real è legata allo sponsor tecnico della stagione 2024/2025. Il club ha infatti annunciato la firma di un accordo importantissimo con LineaOro Sport per la fornitura del nuovo sponsor tecnico Adidas per le prossime tre stagioni sportive. Il nuovo kit Adidas sarà disponibile per tutti i tesserati, dalle categorie della Scuola Calcio al settore agonistico, fino alla prima squadra. Intanto in questo fine settimana con ben sei formazioni del settore giovanile il Real Fabrica parteciperà al torneo di calcio a cinque dell’Eurocup di Tortoleto Lido dove il club biancoazzurro oltre a fare una bella esperienza cercherà anche di portare a casa qualche titolo.

