VITERBO - Dopo la decima giornata del campionato di Promozione al centro dell’attenzione si trova l’accanito duello al vertice tra la capolista Borgo Palidoro e l’Atletico Cimina Falisca, con la prima che guida la classifica con 26 punti e rimane l'unica squadra imbattuta del campionato, mentre l'Atletico la tallona con 25 punti. Il Borgo Palidoro ha faticato per ottenere il successo in casa, battendo per 2-1 una determinata Nuova Pescia Romana, attualmente a 8 punti. D’altro canto, l’Atletico Cimina Falisca ha mostrato un gioco convincente, imponendosi con un netto 4-1 sul fanalino di coda Urbetevere, ora a 6 punti. In questa partita, spicca la prestazione eccezionale del bomber Mancino, autore di una tripla che lo colloca in vetta alla classifica dei marcatori. Rimanendo alle altre formazioni della Tuscia, il Pianoscarano continua a fare i conti con un evidente mal di trasferta, subendo la quarta sconfitta consecutiva fuori casa contro il Tolfa Calcio e rimanendo fermo a 16 punti. Questa fragilità difensiva è emersa nelle ultime due uscite esterne, caratterizzate da 4 gol subiti contro il Borgo Palidoro e un tris al passivo contro il Vittorini. Dopo un periodo difficile, l’Atletico Capranica ha finalmente ritrovato il sorriso, grazie al nuovo corso di mister Nardecchia. Dopo una sconfitta e due pareggi, ha festeggiato un importante successo in rimonta contro il Fiumicino. Mister Massimiliano Nardecchia ha commentato la prestazione con soddisfazione, riconoscendo la sofferenza ma lodando la reazione dei suoi: «È stata una partita particolare perché siamo andati sotto di un gol, siamo andati in difficoltà. Poi pian piano ci siamo ripresi. Siamo riandati sotto dopo il pari, ma poi siamo stati bravi a recuperarla con Pagliuca su calcio piazzato e a ribaltarla col 2-3 di Rizzo». Per Nardecchia, questi tre punti sono cruciali per la testa del gruppo: «Avevamo proprio bisogno dei tre punti per avere maggiori convinzioni e lavorare con un po' di serenità in più. La vittoria della svolta? Le prestazioni le abbiamo sempre fatte, solo con la Duepigreco in dieci avevamo poche chance. Giocando così il risultato prima o poi arriva».

Il tecnico ottimista per il futuro: «Sono felice per i ragazzi perché hanno le qualità per vivere questo campionato in un'altra maniera. Questo deve rappresentare solo l'inizio». Anche il Tarquinia ha messo in mostra un buon rendimento, superando un impegnativo test esterno contro il Santa Marinella. I rossoblù di mister Caputo sono passati in vantaggio grazie a Bertini ma hanno subito il pareggio dagli avversari; tuttavia, hanno ritrovato la forza di riagguantare il punto finale con un rigore trasformato da Pastorelli. Infine, la Nuova Pescia Romana, pur perdendo di misura contro il Borgo Palidoro, ha mostrato buone cose.

