Mentre sono in pieno svolgimento le gare dei quarti di finale dei playoff per lo scudetto di calcio a cinque stagione 2023/2024 arrivano le prime novità in casa Active Network per l’allestimento della compagine che parteciperà alla sua seconda stagione nella massima serie. Alla voce conferme ufficiali ci sono i nomi di Thiago Perez, il portiere reduce da una stagione eccezionale e dello storico capitan Trinidade Davì che è stato l’artefice nelle ultime stagioni della scalata dall’Active sino alla massima serie. Queste le prime conferme mentre hanno lasciato il club secondo la programmazione societaria Andrea Romano e Donato Massafra, quest’ultimo facente parte del pacchetto dei portieri insieme all’inamovibile Perez e a Braconcini. Nei prossimi giorni si attendono altre novità e in primis quella della conferma di mister Monsignori che partirebbe in tal caso per il suo terzo anno di conduzione tecnica dell’Active.

