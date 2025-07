La Mtb Santa Marinella continua a distinguersi nel fuoristrada portando a casa ottimi piazzamenti in diverse competizioni. Un vero e proprio trionfo è arrivato da Fabio Giammarchi che si è imposto nella categoria master 6 alla Sei Ore Rave Bike, svoltasi presso il lago di Mezzano nei pressi di Valentano. Una gara facente parte del circuito Endurance Prestige Italy in cui Giammarchi occupa provvisoriamente la prima posizione in classifica generale.

Oltre alla gara di Valentano, l’Endurance Prestige Italy annovera anche l’ultima prova di Ostia organizzata per mano della Mtb Santa Marinella il giorno 26 ottobre alla pineta di Castelfusano. In Lombardia, Claudio Pellegrini ha confermato il suo livello eccellente aggiudicandosi il secondo posto nella categoria master 6 alla 4 Ore di Veduggio. Massimiliano Chiavacci ha concluso in quattordicesima posizione tra i gentleman A la Granfondo Città di Labico di mountain bike, tappa del circuito PedaLatium Off Road, migliorando ulteriormente il sedicesimo posto conquistato il 29 giugno scorso alla Granfondo dei Borghi su strada a Castelnuovo di Farfa sempre nella categoria gentleman A.

Questi recenti risultati testimoniano l’ottima preparazione e lo spirito competitivo della MTB Santa Marinella, sempre più protagonista nel mondo delle due ruote off-road.

