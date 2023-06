Il Cr Lazio ha reso note le classifiche della Coppa Disciplina riguardo ai campionati dilettantistici laziali. Nel girone A di Eccellenza questa la classifica con il podio formato da Vis Sezze, leader davanti ad Antica Aurelio e Unipomezia. All’ottavo posto la Favl Cimini e penultima posizione per il Civitavecchia. Fanalino di coda l’Anzio che ha vinto il campionato venendo promossa in serie D. Nel campionato di Promozione girone A titolo della Disciplina al Santa Marinella davanti all’Ottavia e al Nuovo Borgo San Martino. Settimo il Carbognano, ottava la Sorianese e al nono posto il Pescia Romana. Terzultima posizione per il Tarquinia che ha preceduto Aranova e Polisportiva Ostiense. Nella Prima Categoria girone A primato della Disciplina per l’Atletico Capranica davanti a Montalto Calcio e Maremmana. Al penultimo posto la Fortitudo Calcio davanti al Cura Calcio che si è ritirato dal campionato. Nel gruppo D della prima Categoria vittoria della Vis Aurelia che ha preceduto Sparta Calcio e Almas Roma. Quinto posto per il Castel Sant’Elia, ultima posizione per il Monte Mario. Campione della Disciplina nel girone A di Seconda Categoria il Grotte Santo Stefano davanti alla retrocessa Robur Tevere e al Calcio Tuscia, ultimo posto per l’Atletico Monte Romano ed infine nel girone B della Seconda Categoria titolo della Disciplina alla Vis Bracciano, retrocessa, davanti a Vejanese e Pro Fiano. Ultima posizione per i viterbesi dell’Atletico Monterosi.

