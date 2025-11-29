La Nautilus Civitavecchia scrive una pagina storica nel campionato di Serie A1 femminile, conquistando la sua prima vittoria con un convincente 15-10 in trasferta contro la Locatelli Genova. Un successo che vale molto più dei tre punti in classifica: morale, fiducia e conferma della crescita di un gruppo che, dopo settimane di sacrifici, riesce finalmente a esprimere tutto il suo potenziale.

La partita non era iniziata nel migliore dei modi per le civitavecchiesi. Nel primo tempo le padrone di casa hanno approfittato di qualche disattenzione difensiva della Nautilus, portandosi avanti fino al 5-3 e dando l’impressione di poter controllare il ritmo della gara. Ma dal secondo tempo le verdazzurre hanno cambiato marcia, ritrovando ordine, lucidità e intensità. Un parziale di 5-1 ha ribaltato completamente l’inerzia del match, mettendo la Nautilus in vantaggio per la prima volta e lasciando la Locatelli alle corde.

Il dominio civitavecchiese è proseguito anche nei tempi successivi, con un ulteriore allungo nel terzo e quarto periodo, chiusi con un parziale complessivo di 5-1. Le ragazze di mister Daniele Lisi hanno mostrato una prestazione corale di grande carattere, equilibrando difesa e attacco con precisione e determinazione.

Tra le protagoniste spiccano le tre reti di Bianchi e di Lombella, autentiche trascinatrici in fase offensiva, mentre un contributo fondamentale è arrivato dal portiere Brandimarte, autore di interventi decisivi che hanno spento ogni tentativo di rimonta delle rossoblù genovesi. La squadra ha dimostrato maturità e coesione, riuscendo a gestire i momenti più complicati della gara senza perdere concentrazione.

Al fischio finale, esplode la gioia della Nautilus: i primi tre punti della stagione non sono solo un traguardo, ma anche una spinta importante nella lotta salvezza. «Siamo davvero felici di poter festeggiare la nostra prima vittoria – affermano dalla Nautilus – il merito è delle ragazze e dello staff tecnico, che ha saputo reagire dopo le sconfitte e ha preparato in maniera dettagliata questo incontro dall’importanza incalcolabile. Dobbiamo continuare a lavorare in questo modo, anche perché ora ci attende un altro scontro diretto contro il Bogliasco, questa volta a Viterbo, con la speranza di avere tanti tifosi sugli spalti».

Una notte da ricordare, dunque, per la Nautilus, che celebra un successo storico, dimostra di avere ambizione e carattere, e apre nuove prospettive per il prosieguo della stagione in Serie A1 femminile.

