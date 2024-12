Dopo nove vittorie consecutive arriva la prima sconfitta stagionale in Serie C della Comal Civitavecchia Volley Academy. A Sabaudia le arancionere sono cadute al tie-break contro le padrone di casa. Eppure la gara si era messa abbastanza bene per il sei più uno di Alessio Pignatelli, che era andato in vantaggio, anche per due set a uno, prima della rimonta delle avversarie, che sono riuscite a portare a casa anche il quinto set. I primi due parziali si specchiano, perché terminano entrambi sul 25-20, ma prima per le civitavecchiesi e quindi per le pontine. Nel terzo la formazione di Alessio Pignatelli ha ancora la possibilità di distanziare le avversarie, andando sul 2-1 grazie al netto 25-15, ma qui viene fuori la forza e la capacità delle padrone di casa, che prima pareggiano i conti grazie al lottato 25-21 del quarto spicchio di gara, togliendo subito un punto in classifica alle ospiti e poi si ripetono nel set decisivo, che è terminato sul punteggio di 15-13. Una sconfitta che incide parecchio, nonostante sia solamente la prima, perché rischia di far distanziare le tigri dal primo posto, occupato dalla Lazio.

«Siamo incappati nella classica brutta partita - commenta il tecnico della Comal Cva Alessio Pignatelli - nessun dramma, tutto è ancora possibile. Adesso bisogna compattarci e lavorare bene in vista della prossima gara».

