VITERBO – E’ ancora tritatutto Atletico Capranica nella decima giornata di andata del campionato di Prima Categoria, girone A. Nona vittoria per la regina che sbanca con irrisoria facilità il campo della Maremmana con un netto 4-9 firmato dalle reti di bomber Moretti, Olivares, Taglioni e Mechilli e conferma il + 7 sulla prima inseguitrice Pianoscarano che ha una gara i meno con i rionali vittoriosi con la rete di Tartaglia sull’Ischia di Castro e il + 8 sul San Lorenzo Nuovo che si è divertito con l’8-0 casalingo contro un Montalto Calcio presentatosi in campo con 12 giocatori a referto. Perdono ancora terreno Carbognano e Montefiascone che si annullano con il loro 1-1 che porta i cimini a 19 punti ed i falisci a 15. Frena ancora il Valentano sconfitto per 2-1 da un Grotte Santo Stefano in stato di grazia, prosegue il suo eccellente campionato il Bagnaia che dopo il pareggio per 0-0 a Nepi si porta a 18 punti. Pari e patta per 2-2 in Oriolo-Atletico Cimina ed infine ritorno al successo per la Fulgur Tuscania di mister De Paolis che si rimette in corsa al suo obiettivo salvezza battendo per 1-0 il Vetralla 1928. In coda fanalino è il Montalto con un solo punto e mai vincente, lo precedono la Fulgur Tuscania a 6, Oriolo e Vetralla a 7 e l’Ischia a 9 punti. Nel girone B benissimo laJfc Civita Castellana che si sbarazza per 3-0 dell’Alba Cittareale e conferma la leadership a 26 punti insieme al Castrum Monterotondo.

Al.Giu.Vir.