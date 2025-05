VITERBO - Oggi, martedì 20 maggio, alla Scuola Marescialli dell’Aeronautica Militare di Viterbo, si è svolta la conferenza stampa di presentazione dell’edizione 2025 dell’Educamp CONI di Viterbo. L’iniziativa, ideata dal CONI in collaborazione con la Scuola Marescialli dell’Aeronautica Militare di Viterbo e la Scuola Sottufficiali dell'Esercito di Viterbo, è dedicata ai bambini dai 5 ai 14 anni, che nei mesi di giugno, luglio e agosto saranno ospitati per otto settimane nelle strutture delle due scuole, avendo la possibilità di conoscere e praticare oltre 15 discipline sportive, tra cui nuoto, pallavolo, arti marziali, baseball, calcio, danza sportiva e tiro con l'arco, sotto lo sguardo vigile di tecnici federali guidati dal prof. Adriano Ruggiero, coordinatore tecnico provinciale, ed in collaborazione con il CIP regionale e provinciale. All’appuntamento erano presenti il Generale di Divisione Maurizio Taffuri (Esercito), il Colonnello Gianluca Spina (Aeronautica Militare), il Presidente del CONI – Comitato Regionale Lazio Alessandro Cochi, il Delegato Provinciale del CONI di Viterbo Ugo Baldi e l’Assessore allo Sport del Comune di Viterbo Emanuele Aronne. Anche la Sindaca Frontini è intervenuta: «Educamp rappresenta un'importante occasione che viene fornita a tanti ragazzi viterbesi di avvicinarsi al mondo dello sport grazie alla proficua collaborazione tra il Coni e le forze armate. Guardiamo a questa esperienza come ad uno tassello fondamentale delle opportunità formative ed educative che la nostra città è in grado di mettere in campo a favore dei giovani e delle loro famiglie e per questo siamo grati ai promotori del progetto». A fare gli onori di casa anche il comandante Taffuri: «Si tratta di un progetto che unisce in maniera armoniosa attività sportiva e trasmissione di valori, elementi che non solo arricchiscono la crescita dei giovani partecipanti, ma rispecchiano anche i principi su cui si fonda la formazione dei nostri futuri Sottufficiali. Attraverso lo sport, infatti, si imparano il rispetto delle regole, la lealtà, la cooperazione e la disciplina, valori che accompagnano ogni soldato nel suo percorso. Con questa iniziativa, inoltre, la Scuola Sottufficiali rinnova il suo impegno verso la comunità viterbese, alla quale è storicamente e profondamente legata. Offrire un servizio di questo tipo significa rafforzare ancora una volta quel rapporto di fiducia e collaborazione che da sempre unisce l’Istituto di Formazione al territorio che lo ospita». Importante e piuttosto corposo l’intervento del comandante Spina: «La Scuola Marescialli A.M anche quest’anno fornirà il supporto logistico per l’organizzazione delle attività relative al progetto Educamp mettendo a disposizione la mensa, la piscina e gli impianti sportivi in generale; in particolare per l’edizione 2025 dell’Educamp sarà disponibile anche questa nuova palestra, recentemente inaugurata, dove poter svolgere l’attività pomeridiana; altra importante novità consiste nell’aumento a 4 settimane della disponibilità delle strutture rispetto alle 3 degli anni passati; quest’anno la Scuola Marescialli A.M., infatti, ospiterà i bambini dell’Educamp dal 16 giugno all’11 luglio. Per la SMAM è motivo di vanto e grande soddisfazione continuare a supportare il progetto Educamp in quanto ciò ci consente, da una parte di fornire il nostro aiuto concreto alla città di Viterbo che ci ospita, dall’altra di valorizzare quei rapporti di vicinanza e condivisione con istituzioni importanti quali il CONI ed il Comune. Sono almeno 12 anni di Educamp e l’importanza e la notorietà di questa attività aumenta di anno in anno grazie all’ottimo lavoro svolto dai rappresentanti del CONI; aumentano le discipline interessate e la durata delle attività; attraverso la partecipazione a questo progetto i tanti giovani iscritti avranno l’opportunità di conoscere e praticare molte discipline sportive e affrontare nuove esperienze ludico sportivo iniziando, nel contempo, ad avere un primo contatto con valori positivi che solo lo sport può trasmettere quali amicizia, solidarietà, lealtà, spirito di squadra. Sono, peraltro, gli stessi valori positivi che vivono quotidianamente gli Allievi Marescialli, non solo quando impegnati nelle numerose attività sportive previste dall’iter di studi ma anche nel resto della giornata; solidarietà, spirito di corpo, amicizia rappresentano, infatti, elementi fondamentali nella vita e nelle relazioni di ogni militare. Ovviamente in queste giornate presso le nostre strutture per i bambini dell’Educamp non mancherà anche il divertimento e la spensieratezza entrambi fondamentali per la loro crescita fisica e psichica. L’occasione, infine, è particolarmente propizia anche per valorizzare ulteriormente il già forte spirito di aggregazione e condivisione di ideali con le altre componenti cittadine del comparto “sicurezza e difesa” in particolare con gli amici dell’Esercito con i quali i rapporti di collaborazione stanno crescendo di giorno in giorno; esempio tangibile la cerimonia del Giuramento Solenne che già da due anni viene svolta congiuntamente tra le due realtà formative di Viterbo». Presente anche il presidente del Coni Lazio: «Manteniamo questa lunga tradizione, iniziata oltre un decennio fa, con il progetto Educamp di Viterbo, che vede il coinvolgimento prestigioso delle forze armate, nello specifico Aeronautica Militare ed Esercito e dell’Amministrazione Comunale. Grazie alla preziosa disponibilità dei comandanti delle due strutture, anche quest’anno centinaia di bambini del territorio vivranno settimane indimenticabili con la pratica di tante discipline sportive individuali e di squadra, il divertimento e la socializzazione. Promuovere i valori dello sport attraverso iniziative come queste fa parte della storia del nostro ente e per questo sono orgoglioso di aver proseguito questa lunga tradizione a Viterbo». Anna Maria Stefanini

