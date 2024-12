È stato presentato mercoledì il progetto Educamp Coni 2024 per Viterbo e provincia. Ad ospitare l’appuntamento la sala Convegno Unificata messa a disposizione dalla Scuola Sottufficiali dell’Esercito Italiano. La manifestazione è riservata ai bambini dai sei ai quattordici anni e durerà sette settimane a partire da giugno in collaborazione con la Scuola Sottufficiali dell’Esercito Italiano e la Scuola Marescialli Aeronautica Militare che ospiteranno i ragazzi nelle proprie strutture sportive e avranno la possibilità di conoscere e praticare almeno una quindicina di discipline sotto la guida di tecnici federali. Erano presenti il Generale di Divisione Andrea Di Stasio per l’Esercito, Il colonnello Gianluca Spina per l’Aeronautica, il presidente del Coni Lazio Riccardo Viola e l’assessore allo Sport Emanuele Aronne. Invitati il Cip di Viterbo, le associazioni sportive, le federazioni e gli enti di promozione. Il Generale di Divisione Andrea Di Stasio ha espresso grande soddisfazione per la realizzazione di questa edizione presso la Scuola Sottufficiali dell’Esercito: «Una bella iniziativa - ha sottolineato - che coniuga attività sportiva e valori, due cardini intorno ai quali ruota la nostra formazione di soldati, che al tempo stesso fornisce un servizio alla comunità viterbese alla quale l’Istituto di Formazione è fortemente legato».

Entusiasta anche il colonnello Gianluca Spina: «Con il supporto fornito al progetto Educamp, la Scuola Marescialli dell’Aeronautica Militare - ha detto - è orgogliosa di concorrere fattivamente e in maniera tangibile allo sviluppo dell’attività sportiva ludica/ricreativa a favore dei bambini di Viterbo e provincia; la sinergia con il Coni nell’organizzazione di questa attività rappresenta un’ulteriore riprova della solidità dei rapporti di vicinanza ed amicizia con la città, con i suoi abitanti e con le sue istituzioni che da sempre caratterizzano la presenza dell’Arma Azzurra nel capoluogo della Tuscia».

Il presidente del Coni Lazio Riccardo Viola: «Ringrazio i comandanti delle due strutture per la disponibilità - ha tenuto a dire - grazie a questa iniziativa i bambini avranno la possibilità di trascorrere giornate all’insegna dello sport, della socializzazione e del divertimento, vivendo momenti che saranno per loro indimenticabili».

L’assessore allo Sport Emanuele Aronne: «Siamo contenti per la proficua collaborazione tra i Coni e le forze armate. Un qualcosa di eccezionale e ci onoriamo di fare parte di questo progetto che permette a tanti ragazzi di praticare sport».

©RIPRODUZIONE RISERVATA