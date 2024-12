Lunedì 3 giugno alle ore 17.30 la 41esima edizione del Premio Etrusco, il tradizionale appuntamento di fine stagione promosso dalla sezione Aiac di Viterbo nel quale viene consegnata l’ambita e prestigiosa statuetta dell’ “Etrusco” ai tecnici associati alla sezione che hanno vinto i rispettivi campionati dilettantistici e giovanili. Colpo grosso da parte del presidente Otello Settimi e del suo team che hanno annunciato come ospite della manifestazione la figura prestigiosa di Massimiliano Farris, vice allenatore dell’Inter e fresco campione d’Italia 2023/2024. E sarà una grande occasione quindi per complimentarsi con il bravissimo allenatore che tra l’altro visti i suoi trascorsi da calciatore e nei suoi primi anni da mister è legatissimo alla nostra città dove ha tantissimi amici ed estimatori. Per questa edizione del Premio Etrusco 2024 la location è stata individuata presso la sala conferenze del ristorante Acquarossa sito in strada Teverina 86 e al termine della consegna del Premio Etrusco presso la suddetta struttura ci sarà una conviviale alla quale parteciperanno tutti coloro che avranno dato la loro adesione. Interverranno diversi ospiti e i tecnici Lillo Puccica, Alessandro Conticchio e Mauro Valentini. A presentare l’evento la consolidata e bravissima coppia formata dai giornalisti Fabrizio Ercolani e Alessio Fratini e a fare gli onori di casa sarà l’inossidabile presidente dell’Aiac di Viterbo Otello Settimi. La manifestazione oltre che a tutti i tecnici è aperta agli sportivi che avranno quindi l’opportunità di seguire da vicino un incontro in cui attraverso la massimale presenza del vice allenatore dell’Inter saranno dibattute tematiche interessanti sul ruolo dell’allenatore. Riguardo ai tecnici premiati per le vittorie nella stagione appena conclusa a livello dilettantistico i premi andranno ai mister Stefano Del Canuto (vincitore della Promozione girone A con la Sorianese), Mariano Moroni (trionfo dell’Atletico Capranica nel girone A di Prima Categoria), Massimo Bandiera (per la vittoria della Pro Alba Canino nel girone A della Seconda Categoria). A livello giovanile premio strameritato per gli allenatori Gianfranco Montagnoli (vittoria della Real Azzurra nel campionato Under 16 Provinciale, Massimo Zucchi al suo secondo Premio Etrusco consecutivo grazie alla vittoria della sua Fulgur Tuscania nell’Under 15 Provinciali e Massimo Baggiani per l’affermazione del Calcio Tuscia nel girone B del campionato Under 14 Provinciale. Premi alla carriera saranno consegnati a Renzo Bonelli, Silvano Petri e Romolo Ercoli.

