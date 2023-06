Il mercato del Cerveteri si è aperto con anticipo, è arrivato Andrea Moretti, soprannominato il Condor, reduce da una stagione prolifica a Tolfa con 24 reti.

A lui in settimana si aggregheranno un altro paio di elementi. Il patron Andra Lupi vuole regalare ai tifosi una formazione competitiva, da primi posti. L'ambizione è tornare in Eccellenza subito, ma non è la priorità.

«Miglioremo la squadra nei reparti nevralgici - ha detto Superchi -. Ci sono pochi innesti da fare, mirati ed essenziali . Guardo a una squadra giovane, piena di entusiamo e vitalità. Chi ha deciso di rimanere lo ha fatto perchè si è trovato bene e crede nel progetto. Punteremo al vertice, in due anni vogliamo risalire in Eccellenza. Con la società c' è intesa, vedo un presidente molto entusiasta, con Discepolo e Gnazi ci sentiamo ogni giorno e ci vediamo spesso in settimana al campo. Quindi - dice ancora Superchi - vedo una grande voglia di far bene, di mettere in piedi una formazione competitiva. Lo scorso anno siamo arrivati al playout grazie all'impegmo dei ragazzi, che hanno messo al primo posto la maglia. Con tanti di questi ragazzi ricominceremo a lavorare per programmare il ritorno in Eccellenza».

Tra la tifoseria cìè molta fiducia e convizione di poter fare bene . Partirà una campagna abbonamenti, prezzi popolari per dare il via a un progetto lungo ed entusiamante.

©RIPRODUZIONE RISERVATA