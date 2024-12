Ancora una vittoria, stavolta alle 16 sul parquet del Basket Roma, per mettere in cassaforte la salvezza e porre il prima possibile un punto su un campionato che doveva vedere la Cestistica protagonista non di questo girone salvezza, bensì del raggruppamento in lotta per la promozione, o almeno erano queste le iniziali ambizioni della società di Civitavecchia. Ai vertici di Largo Cinciari si può sicuramente imputare di non aver messo nelle mani del tecnico Gabriele La Rosa un roster motivato ad iniziare e terminare la stagione con la stessa maglia: con tante partenze in corso d’opera, non si poteva chiedere di più né al tecnico né ai giocatori rimasti fedeli alla causa.

